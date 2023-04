Ordo Iuris opublikowało we wtorek zbiór dokumentów pod nazwą Vademecum katolika. Radykalna organizacja twierdzi, że to odpowiedź na potrzeby tysięcy osób, które zgłaszają się do niej w związku z łamaniem ich praw i sumień. W publikacji pojawia się m.in. kwestia zdawania religii na maturze.