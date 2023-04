Jestem za granicą i mało ogarniam polską politykę. Został lub pojawił się ktoś na kogo warto głosować w tych czasach? Chociażby ze względu na powrót do polski i życie w godnych warunkach? Cały czas widzę te same ryjce. Człowiek włączy TVN to Tusk nadaje na kacze, zaś na TVP nadają na Tuska. To już tak chyba zostanie, dopóki stary chlew nie pójdzie do pachu