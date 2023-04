Kur...ile jeszcze tej propagandy ukraińskiej na tym Wykopie? Ukraina jest wałkowana w kółko. 80% znalezisk to gloryfikacją Ukrainy, no ileż kur...wa można! I dziwić się, że ruch serwisie tak zmalał, i że na główną wchodzą znaleziska z raptem kilkoma wykopami. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Tu nie ma nawet 30% społeczności, która była jeszcze 2 albo 3 lata temu. Same ukry zostaną na tym Wykopie jak tak dalej pójdzie i jak Pokaż całość