Kto sprowadza zboże z Ukrainy? Na liście firmy bliskie PiS

Jeszcze znajdzie się pewnie jakaś firma, której kierownik produkcji mieszka 2 piętra pod sąsiadka, której mąż, przynajmniej do 2018 roku, był ochroniarzem w biedronce naprzeciwko biura pisu!

rozumiem niechęć do pisu ale takie z dupy sensacyjki rodem z WP.pl to można do każdego przykleić...