SONDAŻ: Większość Polaków nie dostrzega spadku inflacji

Inflacja w Polsce spada – wynika z oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

co z tego, że tempo wzrostu cen spada, jak ceny nadal rosną? Inna sprawa, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), czyli główna miara inflacji w Polsce operuje wartościami uśrednionymi, dla standaryzowanego zestawu dóbr, co w praktyce oznacza, że dla wielu konsumentów okazuje się on nie miarodajny.Przykład: nie masz prywatnego samochodu, albo mało z niego korzystasz? Zmiana ceny paliwa dla klientów