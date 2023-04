Gorąco wokół Izraela. Takie plany ma Iran

Sporo się ostatnio spotykali Iran i Chiny. Jak by otworzyli jeszcze te dwa fronty USA to razem z Ukrainą by już nie mieli jak manewrować.

Do Chin już lata Francja i UE i mówią, że Tajwan to nie europejska sprawa czyli innymi słowy Chiny nie musza się obawiać jakiś dużych sankcji.