coz za wspaniala wschodnia kultura! so tolerant! oby pis jeszcze bardziej ubogacil nasz kraj w najblizszych miesiacach, i takich wspanialych codziennych ubogacen PALJAKOW bylo wiecej:a jak ktos ma jakiekolwiek wonty do ubogacenia przez naszych Braci Ukraincow to jest ONUTZA, INTZEL, TERRORYSTA, KONFIARZ! so tolerant!