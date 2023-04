Szkoda tylko, że nasi tłumacze poszli na łatwiznę i nie pokusili się o rzeczywistą grę słowną.

Policjant Crabtree nie mówił wcale: dżin dybry. On przekręcał słowo "morning", mówiąc "moaning" które brzmi podobnie ale znaczy całkiem co innego.

Już bardziej pasowałoby po naszemu: "dzień torby" albo "dzień bobry".

Tak samo jak on nie mówił "bumbowce" tylko "pedały" bo to po angielsku wymawia się bardzo podobnie.