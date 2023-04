Nie rozumiem po co ci ludzie użerają się z tym pajacem w sukience. Olać, nie chodzić, niech sobie sam siedzi w tym swoim kościółku. Raz, drugi, trzeci nikt nie przyjdzie (szczególnie w święta kiedy najlepsza kasa) to na kolanach będzie parszywiec przepraszał. Nie ogarniam jak można być tak głupim żeby w obawie przed jakimś wymyślonym potępieniem chodzić na siłę do takiego przybytku. "No bo grzych, bydzie piekło a ksiundz to posłaniec boga Pokaż całość