Kupić nieruchomość za jedną tysięczną ceny

To jest jawne naruszenie interesu publicznego. To jest mienie publiczne, wytworzone/zbudowane za publiczne pieniądze. Gotów jestem zrozumieć wynajem mienia publicznego instytucjom kościelnym, ale sprzedaż i to jeszcze za bezcen to jawna korupcja i oszustwo. Prokuratura śpi lub udaje, że nic się nie dzieje, lub sama jest umoczona.