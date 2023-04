Ludzie czekają lata na wizytę u lekarza a pani Witkowa sobie znalazła przechowalnię na męża. Normalny obywatel jak by miał członka rodziny w takim stanie pewnie nie miałby tak "ekstaordynaryjnych środków" do dyspozycji. Bo obecnie wygląda na to że zrobiła sobie ze szpitala hospicjum full serwis. Bo "jej się to po prostu należy".