Zabrakło jednego, poważnego zastrzeżenia. Ten kształt faktycznie pozwala pokryć całą powierzchnię, ale pod warunkiem, że mniej więcej co 4. kafelek będzie odwrócony "do góry nogami". Zatem w wymiarze praktycznym, żeby wykafelkować tym łazienkę trzeba by mieć nadal 2 rodzaje kafelków "lewe" i "prawe".



Na grafice poniżej te żółte kafelki to te "odwrócone":