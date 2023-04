Ciężko się nie zgodzić, natomiast komiczne jest to jak dla niektórych osób na wykopie Balcerowicz nagle staje się autorytetem xD



Śmieszne jest to dlatego, bo nie jest autorytetem z powodu swojego doświadczenia, wykształcenia itd. tylko dlatego bo akurat gada to co chcą usłyszeć.



Gdyby to samo powiedział jakiś znany bokser czy jakaś celebrytka, byliby dla nich takimi samymi autorytetami xD