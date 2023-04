Nie wiem co to jest "rekojmia". Jest gwarancja i rekojmia - WTF!? Po co? Dlaczego nie ma po prostu tak, że jest tylko gwarancja? Problem powinien byc tego, co sprzedaje.



Powinno być tak - psuje ci się, zwracasz się do sprzedawcy i to jego ból czy sam to naprawi, czy zwróci pieniadze czy zwróci się o naprawę do producenta sprzętu i nic więcej nie powinno cię interesować.



A teraz muszę wiedzieć i Pokaż całość