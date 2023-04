Gdyby nie USA to Ukraina by upadła. Bez USA NATO by nie miało sensu, nikt we wschodniej Europie by nie zaufał Francji czy Niemcom że w przypadku konfrontacji wojskowej z Rosją pomogą nam militarnie. Dlatego jak widziałem że PIS próbuje iść na jakąś debilną sprzeczkę z USA chociażby w związku z TVN to miałem przed oczami zgraje idiotów którzy w dupie mają ten kraj i jego przyszłość, i w sumie inwestycje w Pokaż całość