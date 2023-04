Robić znalezisko z tego co mówią 2 (słownie 2) 12-latki i produkować się na tej podstawie w komentarzach jakie to społeczeństwo Ruskich nie jest to oznaka dobrobytu w Polsce, małej ilości obowiązków i długiego oczekiwanego życia, że ludzie mają na to czas. Wygląda na to, że przegoniliśmy już Włochów w dobrobycie.