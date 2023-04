Oportunista - człowiek, który nie kierując się w życiu żadnymi stałymi zasadami, dla osiągnięcia własnych, doraźnych korzyści dostosowuje swoje zachowanie i postępowanie do okoliczności i sytuacji.



Oportunizm - zgodnie z definicją O.E. Williamsona to „przebiegłe dążenie do realizacji własnego interesu, odnosi się on do niekompletnego bądź zniekształconego ujawniania informacji, zwłaszcza do świadomie podejmowanych wysiłków, by wprowadzić w błąd, zniekształcić, zataić, zaciemnić lub pogmatwać sprawy w inny sposób”