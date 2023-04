Koleś przyszedł robić szkody z sprejem do malowania na prywatnym terenie. Nie usprawiedliwiam strzelania ale co zadzwonić po policję, że ktoś maluje samochody. Zanim przyjadą to skończy robotę i ucieknie a później i tak umorzą sprawę. Bez nagrań udowodnij, że to on Ci pomalował ? Ludzie przestają wierzyć w sprawiedliwość i biorą sprawy w swoje ręce. Coś czuję, że coraz częściej będziemy mieć takie niusy.