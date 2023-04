Autostradą macie z Krakowa do granicy 4 godziny i 403 km

A krajówkami 7 godzin i 29 minut przy 418 km.



Trzeba przeanalizować jeszcze koszty paliwa, gdzie na krajówkach będzie mniej jednostajna jazda i spalanie może być większe.



Ceny zawsze będą rosły dopóki ludziom się to będzie opłacało. Gdyby było inaczej to ludzie by już jeździli krajówkami i nie dali zarobić złodziejowi.