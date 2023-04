To jest mafia i bezprawie PiS i Solidarnej Polski w Lasach Polskich...



Lasy Polskie wykonują swoją pracę na rzecz obywateli, co znaczy, że nie mają swoich pieniędzy tylko pieniądzę obywateli, tym bardziej ze sprzedaży drewna z lasów, które należą do obywateli. Ukrywanie informacji i nie udzielanie pełnej ionformacji jest łamaniem prawa i przestępstwem, za co powinni zostać rozliczeni....



Patologia PiS