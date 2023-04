Wielka wycinka drzew w Zbąszynku. Powód? Obchody 100-lecia miasta...

Tak to jest właśnie w Polsce. Wytniesz jakiegoś „suchara” na swoim terenie to #!$%@? ci grzywnę, bo pozwolenia to nie wyprosisz. O ile jestem zwolennikiem wycinki drzew rosnących blisko dróg, o tyle pozbywanie się drzewostanu z parków i alej w miastach to czysta głupota. Ale już przywykłem do tego, ze ten kraj jest rządzony przez tępaków, od sejmu po samorządy - aby pod górkę ludziom zrobić