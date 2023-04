Akurat ten teren jest swietnie przygotowany. Porobione sa rozlewiska, drogi zabarykadowane. W okolicach Kijowa jest pierdyliard jednostek WOT. Militarnie to koszmar atakowac z tamtego kierunku. Teraz jest świetnie przygotowany inżynieryjnie do obrony i spowalniania ataków, ale fakt odwody zawsze trzeba jakieś mieć a mogly by być w innym miejscu.