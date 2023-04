Ludzie co narzekacie. One i tak maja krótki termin ważności. Jeśli nie mogą zaimponowac osobowością, charakjterem, bo są toksyczne to im zostaje tylko wygląd. A wygląd ma datę ważności do trzdzyiestki. Nie wiem jak wy, ale ja nie płaczę, że muszę brać trzydziestkę po przejściach skoro można ruchnać młodszey model, albo prostytukę co wygląda często jak gwiazda porno ( ale te są drogie)