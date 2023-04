Oni obligacje pożyczkowe wypuszczają co chwile zeby mieć na odsetki tych co kończą żywot. To jest obracanie bilionami złotych w ciągu roku, gdzie odsetki to teraz koło 80 mld rocznie (wzrost z 30mld rocznie). Ale mówienie ze jakaś obligacja jest na konkretny cel to tak nie działa i artykuł to demagogia.