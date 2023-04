Rolnicy ostrzegają: Możemy zepsuć wizytę Zełenskiego w Polsce

OFICJALNIE przyjechało do Polski ponad 2,4mln ton SAMEJ PSZENICY. Nasza produkcja to zależnie od roku 12mln.A jak dorzucić do tego kukurydzę, rzepak, słonecznik, jęczmień, żyto, owies, jaja i #!$%@? wie co jeszcze to chciałbym cię teraz zapytać dlaczego twoim zdaniem to jest nic