Widzę, że łykop to umysłowe odzwierciedlenie typowego p0laka. Tak p0laka, bo to co odwala to społeczeństwo to chyba ewenement na skalę światową. Wbijcie sobie do głowy, że jaki by Żełeński nie był to jest on prezydentem Ukrainy, ma dbać o interes Ukraińców i głęboko w dupie ma Polskę i Polaków. I prawidłowo, tak samo polski rząd powinien mieć w dupie interes Ukrainy, bo trzeba robić tak, żeby wyjść na swoje. To, że Pokaż całość