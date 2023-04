Wybory w Finlandii. Sanna Marin żegna się ze stanowiskiem.

Pokaż całość

To koniec feministycznych rządów na zachodzie, mężczyźni byli bierni w wyborach przez ostatnie dekady, dlatego feministyczne rządy zdobywały kolejne kraje, ale koniec tej sielanki, feministki przesadziły z uprzywilejowaniem kobiet i sprowadzaniem mężczyzn do de facto bankomatów. Przebudziły się już Szwecja, Finlandia, Włochy, Korea Południowa (tu był taki hardkor, że kobiety miały specjalne miejsca parkingowe - TO NIE ŻART!!) , niestety chuopy w Polsce śpią i dają decydować kobietom, jak zwykle sto lat