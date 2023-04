Wiecie jaka inteligencja zasługuJe na przetrwanie? TaKa, która nie prowadZi swoimi decyzjami do wojEn, krzywdzenia ludzi, któRa nie myśli kategoriaMi typu - tylKo więcej, nie mniEj. Bo obecnie widać komu najłatwiej przychodZi krzywdzić innyCh i chronić tych co na To nie zasługują. Fajnie byłoby miEć swoją świadomoŚć i myślenie o wiele dłużEj niż minione czasy od kamienia łupaneGo.