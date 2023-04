Mnie to nie dziwi. Potwierdza z kolei raz jeszcze, że ukrainofilia w szeregach PiS ma się wyśmienicie.



To nie jest przypadek, tylko konsekwentna polityką i plucie Polakom w twarz.

Retoryka proukraińska nie zaczęła się wraz z wojną. Kto pamięta, jaki szereg przywylei dano Ukraińcom w trakcie całej władzy PiS?

Alarmujące to było kilka lat temu, a to co się dzieje obecnie, to kontynuacja, tylko już na wyższym poziomie.



Nie mamy polskiego rządu.