Plaga zwolnień z WF-u. Problem dotyczy nawet jednej trzeciej uczniów

Myślę, że problem lekcji WF-u rozwiązałyby... lekcje WF-u. Bo z tego co pamiętam ze szkoły, to to wyglądało tak, że wuefista rzucał gałę i mówił, żeby grać, a sam szedł łoić flachę do kantorka, albo ruchać polonistkę. Nie każdy jest dobry w grach zespołowych, więc nie dziwota, że dużo gówniarzy unika tych zajęć, skoro jedyne co mają do zaoferowania, to kopanie, albo odbijanie świńskiego flaka.