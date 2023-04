Rzym: Aktywiści wlali czarny płyn do fontanny na Placu Hiszpańskim.

#!$%@?, nieironicznie powinni przywrócić karę chłosty publicznej

No bo czego taki ma się bać ? grzywny, prac społecznych albo wyroku w zawieszeniu ? XDXD

a takiego #!$%@?, raz by dostał i pamiętał by do końca życia

już nie mówiąc o innych elemrntach jak menele które są całkowicie bezkarni czy sebkowie wandale