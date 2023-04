Sugerujesz ze brak częsci wynika z tego ze zakłady Energomaszspecstal z Kramatorska zostały zniszczone podczas bombardowań? To gdyby nie zostały zniszczone to co ukraincy by ruskim sprzedali te cześci? A nie sprzedadzą bo nie wyprodukowali bo Energomaszspecstal z Kramatorska została zbombardowana ? weż sie jeeebnij w pysk