Co w tym dziwnego. Materiały z których robi się baterie są drogie czyli najlepszym co można zrobić to odzyskanie ich w celu przetworzenia i ponownego montażu. To zaś spowoduje że samochód niebędzie miał innego właściciela niż producent a My będziemy tylko użytkownikami po przez najem długo/średnio/krótko terminowy w formie leasingu/subskrypcji czy jakkolwiek tego by nie nazwano. Pomijam już że samochody elektryczne przedstawiają taką samą wartość jak pomysły UE.