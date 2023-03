Rozwody w Niemczech to ciekawy temat, warto mu się przyjrzeć:

1. W Niemczech 50% małżeństw kończy się rozwodem, średni staż małżeństwa to 14 lat.

2. Rozwody są bardzo drogie, w najtańszym wariancie są to czterocyfrowe sumy (w euro).

3. O rozwód można starać się najszybciej dopiero po roku separacji. Najszybciej jednak uzyska się go po trzech latach separacji.

4. W trakcie rozprawy istnieje obowiązek adwokacki, czyli trzeba angażować w to prawnika, ale Pokaż całość