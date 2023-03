Zaraz się płacz zacznie pro niemieckich lemingów. Jakie to złe czolgi itp itd. i po co nam to i zaraz PiS to zjeb... Wy się cieszcie że macie tym oszołomów przy wladzy akurat teraz w okresie wojny. KO to by tylko na polecenia Berlina czekało co robić . Jakie czasy taka władza .