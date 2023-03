Przyznam że nie jestem zaskoczony, analizowałem dokumenty dla inwestycji Nowy Nikiszowiec - Mieszkanie Plus w Katowicach. Byłem napalony po rządowych zapowiedział ale jak zobaczyłem realną ofertę to nie miałem żadnych wątpliwości że to bubel, cenowo wychodziło gorzej niż deweloperka a jeszcze było sporo niewiadomych w tym niejasne dojście do własności. Program praktycznie nie miał żadnych atutów, nawet się dziwiłem że tylu chętnych.