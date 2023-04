Białystok. Deweloper planuje postawić blok na niewielkiej działce.

Mieszkałem trzy lata przy Waszyngtona 12. To ten wieżowiec na lewym skraju zdjęcia. Już wtedy ludzie chodzili z listami sprzeciwu. W mojej ocenie niesłusznie.

To całkiem spora działka, niezagospodarowana prawie w ogóle. Nowoczesny budynek pasuje tam jak ulał. Wszędzie wokół są wysokościowce. Trudno aby budować tam parterówkę. To centrum miasta. Siłą rzeczy będzie gęsto zabudowane wcześniej czy później.