Minimum od Schroedera, choć tak naprawdę to od zjednoczenia. Gospodarczo to RFN przyłączył NRD ale politycznie to NRD przyłączyło RFN do ZSRR. Koordynowana przez KGB/FSB agentura wzajemnie się wspierająca porobiła kariery we wszystkich niemieckich partiach. Czego objawem był właśnie Schroeder i jego miłość do ekologicznego ruskiego gazu.