Starszym samochodem nie wjedziesz do miasta !!! Warszawa

Co do samego zakazu wjazdu - osobiscie popieram zmniejszenie emisji CO2, ale:

* samochody sa odpowiedzialne za ~9% smogu w warszawie. Reszta to elektrocieplownia i okoliczne miejscowosci, ktore pala piecami weglowymi

* z czasem naturalnie wiecej osob bedzie mialo samochody elektryczne/hybrydowe/nowsze-spalinowe, co naturalnie zmniejszy efekt smogu generowanego przez samochody w tym miescie

* wawa to miasto juz dla naprawde bogatych ludzi (sredni koszt najmu to ~5400zl za mieszkanie miesiecznie), wiec jak kogos Pokaż całość