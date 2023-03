Yyy no to jest podejście xD skoro zarabiali w europarlamencie to muszą się zgadzać na wszystko co bruksela wymyśli xD byli tam reprezentować Polskę i jak coś godziło w polskie interesy to to krytykowali i według łykopka nie mogą, bo biorą nasz hajs z europarlamentu. Czy w takim razie posłowie KO to dwulicowcy, bo biorą hajs z parlamentu gdy rządzi pis, a oni z pisem walczą i się go brzydzą?