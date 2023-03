Zaczęło się. Norwegia wyraźnie mówi o bojkocie igrzysk po decyzji MKOl.

Dziwie się, że nikt nie wspomina jakie poszanowanie dla wartości olimpijskich ma Rosja.

Przecież w 2014 roku odbywała się Olimpiada w Soczi . Z tego co pamiętam to już w czasie jej trwania była bardzo mocno napięta sytuacja, a Rosjanie pakowali zielonych ludzików do ciężarówek w celu zajęcia Krymu.