xD kościół sam już dawno zniechęca młodych:

- mogliby skrócić msze do 45 minut

- Byłem świadkiem na weselu i potrzebowałem kartki od księdza, więc idę do swojej parafii w Dębicy - Mówię że mieszkam w krakowie ale praktycznie do kościoła chodzę do dębicy, to proszę iść do krakowa - tam jest wasza parafia teraz. Idę do krakowa a ksiądz z krakowa mi siępyta z jakiego jestem rejonu (mimo ze jak w Pokaż całość