Młodzi, biali mężczyźni chcą żyć godnie na własny rachunek. Bo rozumieją że mogą liczyć albo na siebie, albo na to, że zostaną wydymani. Nie są zniewieściałymi faszystami którzy wierzą w wesołe życie żebraka na państwowym garnuszku i cudzy koszt. To co z czarnoskórymi w USA zrobił socjalizm pokazują dane statystyczne.



No tragedia że jakaś partia jest liberalna gospodarczo a nie faszystowska i nie kieruje przekazu do starych nierobów i złodziei :D