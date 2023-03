Podciął sobie żyły? Poważnie? Jeżeli już coś się wydarzyło - pamiętajmy, że to aktor z dostępem do rekwizytów - to co najwyżej zrobił sobie kilka modnych niegdyś sznitów, Do podcinania sobie żył droga daleka, zwłaszcza na tym nagraniu.

Informacja kompletnie nieprawdziwa.