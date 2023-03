Jak ktoś wie do czego użyć, to narzędzie jest pomocne. NIe zmienia to jednak faktu, że co by nam ChatGPT nie wywalił, trzeba to chociażraz przeczytać :p



Bo to nie jest żadna sztuczna inteligencja, tylko zaawansowany algorytm wyszukiwania :p Do tego bazuje na wiedzy wrzuconej mu do algorytmu, nie potrafi tego weryfikować, i co najważniejsze, potrafi mylić się w przypadkowych momentach, mimo że 10 razy wcześniej odpowiadał na podobne pytanie poprawnie.