Nie wygląda wam to na jakąś bardziej zorganizowaną akcję? Młodzież się tłukła kiedyś, tłucze się teraz i będzie się tłukła w przyszłości. Ale jak tylko zaczęły się pojawiać informacje o ekscesach chłopów ściągniętych z dzikich krajów przez pis, a także o początkach wybryków ukraińców, to nagle zaczął się wysyp filmików i pobić wśród polskiej młodzieży. Jakby ktoś chciał nam wcisnąć że nasi też popełniają przestępstwa, więc to nie problem że gruzini gwałcą Pokaż całość