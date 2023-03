Dzisiaj MKOL podjął skandaliczną decyzję zezwalającą obywatelom rosji i białorusi (specjalnie z małej litery) udziały w sportach indywidualnych pod neutralną flagą.

Zaczyna się "znieczulica" i chęć zarobku. Czego to nie robi się dla kasy.



Możemy się wkurzyć, złość zaraz przejdzie a MKOL i tak zrobi swoje.



Ale...

Możemy także wyrazić swoją opinię pisząc do MKOL .....

(wystarczy że napiszecie do nich w formularzu kontaktowym na poniższej stronie).



https://support.olympics.com/hc/en-gb/requests/new



Napiszcie coś od siebie bądź skorzystajcie z przygotowanego przeze mnie tekstu:



"

In connection with the scandalous decision of the IOC to allow citizens of Russia and Belarus to participate in individual sports under a neutral flag, I want to express my opposition and indignation. The IOC is to present equal and fair sport. At present, thousands of athletes from Ukraine are forced to defend their country, not being able to participate in sporting events. The decision of the IOC allows Russians to participate in international events as if there was no war.