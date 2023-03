Społeczeństwo sie starzeje, zmniejsza się liczba oskładkowanych do emerytów i to będzie się pogłębiać. Czysta matematyka wskazuje na to, że emerytury będą maleć. Przyrostu nie będzie, bo inflacja, brak przedszkoli, mieszkania po milion i nie wiadomo co będzie jutro. I wiecie co na to społeczeństwo? Nic. Nic zupełnie. Letarg, sen, "jakoś to będzie". A już dawno powinniśmy robić na ulicy dym jak teraz w Izraelu. Nie tylko za trybunał, za wszystko.



