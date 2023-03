Cały świat będzie pierdział spalinówkami za grosze a my będziemy eko-zajebiści z niedostępnym dla przeciętnego Kowalskiego elektrykiem. Już teraz brakuje półproduktów do baterii. Jak oni chcą to rozwiązać? Prowadzenie jakiejkolwiek działalności w EU będzie obciążone tak dużymi kosztami, że stracimy całkowicie konkurencyjność wobec krajów gdzie kalesony i bułki rozwożą ciężarówki spalinowe.