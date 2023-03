Kradzieże w sklepach to plaga. Co na to rządzący? Podnoszą kwotę, od której kradzież staje się przestępstwem. Z 500 na 800 zł. Okradanym pomysł się nie spodobał. Mówią, że to zachęta do zostania złodziejem. Witamy w socjalistycznym ku***dołku!